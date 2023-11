Megan Fox offenbart weitere Schwangerschaftsprobleme

«Andere ähnliche Probleme durchgemacht»

In einem Interview mit «WWD» erzählte Megan Fox, wie sehr sie ihre jüngste Fehlgeburt mitgenommen hat – und offenbarte dabei auch weitere Schwangerschaftsprobleme: «Diese Erfahrung war so viel schwieriger, als ich erwartet hätte, und ich habe wirklich analysiert: ‹Warum war das so?› Warum fiel mir das so schwer?' Denn als ich jünger war, hatte ich eine Eileiterschwangerschaft, ich hatte andere Dinge.» Diese wolle sie jedoch lieber nicht sagen, weil die Welt sonst in «Aufruhr» gerate. So viel verriet sie aber: «Ich habe auch andere ähnliche Probleme durchgemacht, aber nicht mit jemandem, in den ich so verliebt war», sagte sie und bezog sich damit auf Machine Gun Kelly.