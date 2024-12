Megan Fox und Machine Gun Kelly sollen sich wieder getrennt haben

On–Off–Beziehung seit vier Jahren

Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly ist seit jeher kompliziert. 2020 machten die beiden ihre Liebe offiziell, nachdem sie sich am Set von «Midnight in the Switchgrass – Auf der Spur des Killers» kennengelernt hatten. Zwei Jahre später wurde die Verlobung bestätigt. 2023 sorgte Fox mit Andeutungen in den sozialen Medien für Trennungsgerüchte. Anfang 2024 erklärte sie in einem Podcast, dass die Verlobung gelöst sei. Danach wurden sie und Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heisst, jedoch immer wieder gemeinsam gesehen. Im November folgten schliesslich die Schwangerschaftsneuigkeiten.