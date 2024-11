Megan Fox und Machine Gun Kelly werden Eltern: Ihre wilde Lovestory

Gegenseite Liebesschwüre

Im Juli 2020 gaben Megan Fox und Machine Gun Kelly im Podcast "Give Them Lala ... With Randall" von Lala Kent und Randall Emmett ihr erstes gemeinsames Interview und enthüllten ihre Verbundenheit. Die Schauspielerin sagte über das erste Treffen: «Ich wusste sofort, dass er das ist, was ich eine Zwillingsflamme nenne. Eine Zwillingsflamme ist kein Seelenverwandter, sondern eine Seele, die so hoch aufgestiegen ist, dass sie gleichzeitig in zwei verschiedene Körper aufgeteilt werden kann. Ich glaube, wir sind also eigentlich zwei Hälften derselben Seele. Und das habe ich ihm fast sofort gesagt, weil ich es sofort gespürt habe.»