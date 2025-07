Megan Thee Stallion und Klay Thompson: Pärchendebüt auf rotem Teppich

Es war ein glamouröser Abend für die Liebe: Rapperin Megan Thee Stallion (30) und Basketball–Star Klay Thompson (35) gaben am Mittwoch ihr gemeinsames Red–Carpet–Debüt bei der «Pete & Thomas Foundation Inaugural Gala» in New York. Die Sängerin strahlte in einem atemberaubenden schwarzen Neckholder–Kleid mit silbernem asymmetrischen Gürteldetail, während Thompson im klassischen schwarz–weissen Smoking erschien.