Meghan engagierte Star-Fotograf: Gibt es bald neue Fotos der Kinder?

Herzogin Meghan (42) hat offenbar einen echten Star–Fotografen engagiert, um sich für ihre neue Lifestyle–Marke American Riviera Orchard, die sie vergangene Woche angekündigt hat, fotografieren zu lassen. Wie die «Daily Mail» berichtet, soll Jake Rosenberg aus New York nach Kalifornien geflogen sein, um die Ehefrau von Prinz Harry (39) in ihrem Haus in Montecito abzulichten.