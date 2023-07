Meghan Trainor, die mit Ehemann Sabara bereits Sohn Riley (2) hat, hatte Ende Januar in der «Today»-Show verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. «Wir haben es geschafft», sagte die Musikerin. Es sei «endlich passiert, und wir sind so aufgeregt». Im April waren Trainor und Sabara dann in der «Kelly Clarkson Show» zu Gast. In einem kurzen Clip, der in der Sendung von Host Kelly Clarkson (41) eingespielt wurde, verriet Söhnchen Riley, auf welches Geschwisterchen er sich freuen darf. «Es ist ein Junge!», rief er mit hochgestreckten Armen sichtlich begeistert.