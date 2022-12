Meghan über Knicks vor der Queen: «Ich dachte, das wäre ein Witz»

In der neuen Netflix-Doku «Harry & Meghan» spricht Herzogin Meghan (41) auch darüber, wie die ersten Begegnungen mit Mitgliedern der royalen Familie von Prinz Harry (38) liefen. Über das Kennenlernen mit Harrys Bruder, Prinz William (40), und dessen Frau Prinzessin Kate (40), sagt die damalige US-Schauspielerin: «Als ich Kate zum ersten Mal traf, kamen sie und Will zum Essen. Ich stand da, in zerrissenen Jeans und barfuss.» Sie habe Leute immer umarmt, so Meghan, «und mir war gar nicht bewusst, wie befremdlich das für viele Menschen in Grossbritannien ist.»