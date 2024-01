Meghan und Harry überraschen bei Film-Premiere in Jamaika

Überraschungsauftritt von Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) in der Karibik. Die beiden Royals tauchten bei der Premiere des Biopics «Bob Marley: One Love» auf und stahlen dabei den eigentlichen Protagonisten auf dem roten Teppich ein klein wenig die Show. Wie exklusive Bilder von «Entertainment Tonight» beweisen, schritten Harry und Meghan Hand in Hand an den wartenden Journalisten in Kingston, Jamaika, vorbei. Meghan wählte dafür ein schwarzes, elegantes Ensemble, Harry schlüpfte für den Filmabend in einen dunkelblauen Anzug – allerdings ohne Krawatte.