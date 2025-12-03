Meghan verrät in Netflix-Weihnachtsspecial: Dieses Essen hasst Harry

Meghan verrät Weihnachtstradition

Zuvor hatte Prinz Harry seine Ehefrau mit einem Kuss begrüsst und ihre Kochkünste gelobt – wenn auch mit einem liebevollen Seitenhieb. Meghan bereitet in der Show Gumbo zu. Das sei eines seiner Lieblingsgerichte, so Harry, besonders wenn es von Meghans Mutter, Doria Ragland (69), gemacht werde. Er geniesse das Eintopfgericht am liebsten, «bevor der Fisch dazukommt». Als Harry Meghans schärfere Version probiert, meint er: «Ich bin mir nicht so sicher, ob es so gut ist wie das deiner Mutter, aber es kommt dem schon sehr nahe.»