Meghan zeigt Halloween-Vorbereitungen: Prinz Harry schnitzt Kürbisse

Prinz Harry schnitzt Kürbisse

Weiter zeigt Meghan in ihrem Beitrag, der mit dem Hit «California Dreamin'» von The Mamas & the Papas unterlegt ist, wie sie einen Wagen mit Kürbissen ziehen oder wie die Herzogin von Sussex, Händchen haltend mit Prinz Harry, ihrem Sohn dabei zusieht, wie er durch Reihen von Kürbissen rennt.