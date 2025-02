Mehlwurmpulver in Lebensmitteln: Das müssen Verbraucher wissen

Auch diese Insekten sind in der EU zugelassen

Im Allgemeinen zählen Insekten zu den sehr proteinreichen Nahrungsmitteln. Gefrorene Mehlwümer enthalten laut der Verbraucherzentrale Hamburg auf 100 Gramm gerechnet 22 Gramm Protein. In gefriergetrocknetem Zustand steigt der Proteingehalt auf etwas mehr als 45 Gramm. Und nicht nur Mehlwürmer können EU–Bürgern bereits Eiweiss liefern. In den EU–Ländern sind auch Hausgrillen, Wanderheuschrecken und Larven des Getreideschimmelkäfers in verschiedenen Formen zugelassen. Die Hausgrille darf beispielsweise als teilweise entfettetes Pulver in geringen Mengen unter anderem in Schokolade, Keksen, Sossen und Mehrkornbrot verarbeitet werden.