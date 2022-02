Mehr Abwechslung: Korfu ist der Allrounder unter den ionischen Inseln

Mit einem Sprung die grosse Liebe finden

In der «Schmetterlingsbucht» oder im «Kanal der Liebe» finden Romantiker ihren Platz. Erstere hat ihren Namen von einer Landzunge, die an beiden Seiten Zugang zum Meer hat und optisch einem Schmetterling gleicht. Das Schöne: Die Zwillingsbucht hat unterschiedliche Farben und Wassertemperaturen. Der «Kanal der Liebe» lockt mit einem grossen Versprechen: Wer von den Sandsteinklippen springt, findet die grosse Liebe. Wer schon in festen Händen ist, schwimmt am besten durch den Kanal und denkt an seine(n) Liebste(n) - dann läuten die Hochzeitsglocken. Familien empfiehlt sich ein Ausflug zum «Agios Georgios», ein Familienstrand nahe der Nachbarinseln Matraki und Otoni.