Mehr Achtsamkeit: Mit Affirmationen ins neue Jahr starten

Die grösste Schwierigkeit beim Erlernen von Affirmationen besteht darin, alte Denkmuster zu durchbrechen, wie Hausser weiter ausführt: «Häufig ist es so, dass wir alte Gewohnheiten ablegen wollen und durch neue Gewohnheiten ersetzen oder neue Verhaltensweisen annehmen wollen. Das ist für den Menschen an sich schon schwierig, weil er ein Gewohnheitstier ist. Wir fühlen uns mit dem wohl, was wir kennen». Durch Affirmationen kann man dann erlernen, so an sich zu arbeiten, um positiv auf die täglichen Schwierigkeiten zu reagieren. Das Prinzip, so Hausser, folgt einer simplen Logik: «Wenn ich mich auf das Positive fokussiere, ziehe ich dasselbe auch an».