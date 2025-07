Mehr als 200 Promis fordern Stopp der Waffenlieferungen an Israel

Drei konkrete Forderungen an die Politik

Der Brief richtet sich gezielt an den Bundeskanzler: «Sie haben in den letzten Tagen Stellung bezogen und die israelische Regierung kritisiert», schreiben die Künstler an Merz. «Wir würdigen das, doch eines ist klar: Worte alleine retten keine Leben.» Die Prominenten formulieren drei konkrete Forderungen: einen sofortigen Stopp aller deutschen Waffenexporte an Israel, das Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel sowie die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und ungehindertem Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza.