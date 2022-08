Mehr als 90 Mio. Songs: RTL+ erweitert Videostreaming-Angebot um Musik

Über die neue RTL+ Musik-App erhalten Kunden Zugriff auf den gesamten Musikkatalog von Deezer. Damit stehen mehr als 90 Millionen Songs sowie 5.000 kuratierte Playlisten, 100 Radio-Streams und alle im Musikmarkt gängigen Kataloge zur Verfügung. Ein besonderes Highlight sind die Soundtracks und Playlisten zu beliebten Shows und Reality-Formaten. Fans können etwa eine aus 40 Songs bestehende Playlist zur RTL+-Kuppelshow «Are You The One? Realitystars in Love 2022» anhören. Auch musikalische Zusammenstellungen zu allen möglichen Stimmungen, Tages- und Jahreszeiten sind verfügbar.