Mehr als Esoterik: Was Ayurveda mit Langlebigkeit zu tun hat

Ayurveda gilt als eines der ältesten Medizinsysteme der Welt – und spielt auch in der heutigen Diskussion um ein langes, gesundes Leben eine grosse Rolle. Dr. Ulrich Bauhofer, Arzt und Autor des Buches «Aktiv verjüngen» (südwest Verlag, ET: 23. April 2025) beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Verbindung von ayurvedischem Wissen und moderner Gesundheitsforschung. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, welche Rolle Ayurveda in seiner persönlichen Longevity–Formel spielt und was dieses alte Wissen modernen Menschen im Alltag bieten kann.