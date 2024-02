«Mehr als kurzer Flirt» mit Amira? Christian Düren meldet sich zurück

Pocher–Trennung im August 2023 bestätigt

Nachdem Amira und Oliver Pocher ihre Beziehung drei Jahre lang in ihrem gemeinsamen Podcast «Die Pochers!» öffentlich zelebriert hatten, verkündeten sie auf diesem Kanal am 31. August 2023 nach sieben gemeinsamen Jahren und vier Ehejahren auch ihre Trennung. Dort eröffnete Amira den Fans: «Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt».