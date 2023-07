Mehr als nur Fernweh: Wann wird die Sucht nach Urlaub zum Problem?

Klar, auf den nächsten Urlaub, die nächste Reise oder das Wochenende fiebern die meisten Menschen hin. Doch für manche ist Urlaub in einer immer hektischer werdenden Welt quasi zum einzigen Zufluchtsort geworden, an dem sie dem Alltag entfliehen und Stress abbauen können. Kaum zu Hause angekommen, wird schon der nächste Flug gebucht. Die Vorfreude dient als einziger Anker oder Lichtblick im Alltag, in der Realität fühlt man sich quasi gar nicht mehr wohl. Nach dem Urlaub setzt dann ein richtiges Stimmungstief ein. Warum entfliehen wir so gerne dem Alltag? Und kann das auch zu einer echten Sucht werden?