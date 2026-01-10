Mehr als nur «GTA 6»: Auch diese Games kommen 2026

«Grand Theft Auto VI»

Die legendäre «GTA»–Reihe muss man wohl niemandem mehr vorstellen. Wer mit Gaming auch nur das Geringste zu tun hat, hat von den Spielen von Rockstar Games gehört. Im neuesten Teil wird es vorrangig um die Geschichte von Jason Duval und Lucia Caminos gehen. Für die beiden «war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder», wird die Handlung auf der offiziellen Homepage des Spiels umrissen. Der Vorgänger, «Grand Theft Auto V», wurde erstmals im Jahr 2013 veröffentlicht. Gut 13 Jahre später, am 19. November 2026, soll «GTA 6» endlich seine Premiere feiern. Dann erscheint das Game nach aktuellem Stand für PS5 und Xbox Series X/S.