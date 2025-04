Mehr als nur Klötzchen: Das steckt hinter dem Welterfolg «Minecraft»

Vom Solo–Projekt zur Gelddruckmaschine

Ein Kinofilm, mehrere Videospiele und unzählige Merchandise–Artikel, darunter auch eigene Lego–Sets. «Minecraft» ist der Inbegriff des digitalen Sandkastens. Spieler und Spielerinnen bauen in dem Game verschiedene Klötzchen in der Natur ab und bauen damit nach Herzenslust neue Sachen. Sie versuchen dabei, möglichst lange zu überleben oder lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Es gibt kein Ziel, kein Ende und keine Limitierungen. Dieses Konzept kam bei den Gamern grossartig an. Mehrere Portierungen, Erweiterungen und eine gigantische Menge an Content auf Social Media und den Videoplattformen sorgten dafür, dass «Minecraft» das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten wurde.