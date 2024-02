Mehr als nur Tinder und Bumble: Drei ungewöhnliche Datingportale

Positive Singles

Während Tinder den Mantel des Schweigens um seine genauen Nutzerzahlen hüllt, gibt «Positive Singles» diese derzeit mit weltweit rund 2,3 Millionen an. Was sie gemeinsam haben? In der Regel eine sehr individuelle und persönliche Krankheitsgeschichte, denn das «positive» im Titel der Seite bezieht sich auf einen Infektions– oder Krankheitsstatus. Häufig genug entsteht nämlich auf gängigen Onlinedating–Plattformen die Situation, dass Unterhaltungen nach der Erwähnung einer Krankheit beendet, Matches aufgelöst und Betroffene geghostet werden. «Positive Singles» hebelt solche Vorurteile mit seinem Ansatz aus und richtet sich an Menschen, die aus einer möglicherweise schwierigen Situation auch in Sachen Liebe das Beste machen möchten.