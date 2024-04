Mehr Denim geht nicht! Heidi Klum von oben bis unten in Jeans

Bei den Fashion Trust U.S. Awards am Dienstagabend in Los Angeles haben die Stars wieder ihre extravagantesten Looks hervorgekramt. Heidi Klum (50) durfte bei dem Modeevent in Hollywood natürlich nicht fehlen. Das Model kam in einem besonderen All–Over–Denim–Look: Ihr dunkelblaues Off–Shoulder–Kleid mit raffiniertem Beinschlitz und Knopfleiste bestand komplett aus einem Jeansstoff.