Mehr Farbe wagen: Knallige Töne alltagstauglich stylen

Mix & Match

Mehrere Kontrastfarben in einem Outfit? Ja, das geht! In diesem Sommer zeigt sich, wer Colour Blocking versteht. Ein gelbes Shirt mit rotem Aufdruck zu einer Bermuda in Bubblegum–Pink. Wichtig ist, es bei diesen Knallfarben zu belassen. Schuhe sollten mit Top oder Hose matchen, können in Schwarz oder Weiss aber auch Ruhe in das Outfit bringen. Dann braucht es jedoch noch eine Handtasche oder Sonnenbrille in derselben Farbe.