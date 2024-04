Mehr Glamour im Alltag: Wide-Leg-Jeans mit Strass sind zurück!

So langsam hat sich 2024 wirklich jeder an den Trend mit den weit ausgestellten Hosenbeinen gewöhnt. Wide–Leg–Jeans sind einfach ultrabequem und sehen dazu extrem lässig aus. Auf diese Vorzüge sollte man beim Styling eben nie wieder verzichten. In diesem Jahr erleben Wide–Leg–Jeans jedoch ein funkelndes Revival: Mit Strass und anderen glitzernden Applikationen besetzte Jeanshosen sind der angesagteste Modetrend unter den weiten Hosenbeinen für 2024.