Mehr Glanz im Alltag: So gelingt der Frisuren-Trend High Shine Hair

Die offene Variante

Grundsätzlich ist es hilfreich, das Haar nicht direkt nach der Wäsche zu stylen, sondern erst einige Tage später, wenn der Ansatz leicht angefettet ist. An Produkten braucht man ein Wachs oder Haargel und Haarspray. Das Gel in den Händen verteilen und in den Haaransatz einarbeiten. Mit einer Bürste das Haar streng nach hinten bürsten, bis alle Strähnen aus dem Gesicht verschwunden sind. Das Ganze mit Haarspray fixieren.