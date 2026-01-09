Mehr Sport, Digital Detox, kein Alkohol: So bleiben Sie weiterhin dran

Alkohol

Zwei Wochen ohne Alkohol sind kein Nullsummenspiel. Viele merken bereits besseren Schlaf, weniger morgendliches Kopfweh und ein stabileres Energielevel. Der Körper beginnt aufzuräumen. Wer dranbleibt, wird belohnt: Nach etwa vier Wochen ist die Leber wieder komplett entfettet, die Leberwerte sind normalisiert, die Haut wirkt frischer, der Blutdruck sinkt, Konzentration und Stimmung verbessern sich. Spätestens nach sechs Wochen berichten viele von einem völlig neuen Körpergefühl mit mehr Klarheit im Kopf, weniger Erschöpfung und mehr Energie. Ausserdem ist das Risiko für Herz–Kreislauf–Erkrankungen deutlich gesunken – und oft auch die Zahl auf der Waage.