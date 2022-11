Mehran Karimi Nasseri: Steven Spielbergs «Terminal-Mann» ist tot

Mit dem Geld, das der Iraner für den Film bekam, zog er in ein Hotel um. Im September kehrte er aber in den Flughafen zurück. Auf einem Trolleybus mit seinen Habseligkeiten sitzend, hielt er sich stets an derselben Stelle auf. «In den letzten Wochen schien es ihm nicht mehr so gut zu gehen», erinnert sich eine Flughafenmitarbeiterin: «Er hatte einen leeren Blick, war zu den Fensterfronten gerichtet und hatte den Mund offen.»