Mehrere Filmprojekte mit Will Smith angeblich auf Eis gelegt

Eine Woche nach dem Oscar-Eklat um Will Smith (53) und seiner Ohrfeige gegen Chris Rock (57) mehren sich offenbar die Konsequenzen für den Schauspieler. Einem potenziellen Rauswurf aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist der Star bereits zuvorgekommen und freiwillig ausgetreten. Nun melden diverse US-Medien, darunter die Branchenseite «The Hollywood Reporter», dass die ersten geplanten Filmprojekte mit Smith auf Eis gelegt wurden.