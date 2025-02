Viele Blumen zum Valentinstag

«Mehrere Verehrer»: Bill Kaulitz geniesst sein Datingleben

Zuletzt hatte Bill Kaulitz kein Glück in der Liebe. Die Romanze mit Marc Eggers scheiterte. An Liebeskummer scheint der Tokio–Hotel–Star aber nicht zu leiden. In seinem Podcast berichtet er von «mehreren Verehrern».