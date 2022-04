Mehrere Verletzte nach Auftritt von Rapper Bonez MC

Sechs Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Vorsorglich wurden insgesamt sechs Menschen mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Veranstaltung wurde nach Reinigung und Lüftung des Raumes fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an, eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurde bereits gestellt. «Die Lage ist komplett eskaliert, aber trotzdem danke an alle, die gekommen sind. Und sorry an alle, die verletzt wurden», erklärte Bonez MC, Mitglied der 187 Strassenbande, nach seinem Kurzauftritt in seinen Instagram Stories.