«Mein Freund»: Prinz Harry verabschiedet Vorstand der Invictus Games

Sportereignis für Soldaten

Die Invictus Games, die 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen worden, sind ein Sportereignis für Soldaten, die im Dienst körperliche oder seelische Verwunderungen erlitten haben. Die Veteranen treten unter anderem in Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Rollstuhlbasketball an. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmenden aus 23 Nationen bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen. Die nächsten Invictus Games finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler in Kanada statt.