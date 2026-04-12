«Mein Herz ist schwer»: Königin Mary trauert um ihren Vater

Professor John Dalgleish Donaldson (1941–2026), der Vater von Königin Mary (54), ist im Alter von 84 Jahren in Hobart, Tasmanien, verstorben. Das hat das Königshaus am Sonntagmorgen bekannt gegeben. In der Mitteilung meldet sich die Ehefrau von König Frederik X. (57) mit rührenden Worten.
«Mein geliebter Vater ist verstorben»
«Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist verstorben», wird die dänische Königin darin zitiert. «Aber ich weiss, dass wenn sich die Trauer gelegt hat, die Erinnerungen meinen Tag erhellen werden, und was am stärksten bleiben wird, ist Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und gelehrt hat. »
Es soll eine private Gedenkfeier geben
Wie der Palast zudem mitteilte, sei die Gesundheit von John Donaldson, der Professor für Angewandte Mathematik war, «in den letzten Jahren zurückgegangen». Königin Mary habe ihn noch vor wenigen Wochen – Ende März – besucht, «wo sie wertvolle Zeit zusammen teilten». Eine private Gedenkfeier werde die Familie «zu einem späteren Zeitpunkt» abhalten.