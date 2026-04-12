«Mein Herz ist schwer»: Königin Mary trauert um ihren Vater

«Mein geliebter Vater ist verstorben»

«Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist verstorben», wird die dänische Königin darin zitiert. «Aber ich weiss, dass wenn sich die Trauer gelegt hat, die Erinnerungen meinen Tag erhellen werden, und was am stärksten bleiben wird, ist Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und gelehrt hat. »