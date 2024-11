«Mein Name ist Otto»: Doku über Otto Waalkes erscheint noch 2024

Seit unfassbar anmutenden sechs Jahrzehnten begeistert Komiker und Multitalent Otto Waalkes (76) das deutsche Publikum. Dem Leben und Schaffen des «Friesenjung» widmet sich nun der neue Dokumentarfilm «Mein Name ist Otto». Die Doku «zeigt den legendären Ostfriesen Otto Waalkes von einer völlig neuen Seite und nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine aussergewöhnliche Reise durch sein Leben», heisst es vorab zu dem Projekt vonseiten Prime Video. Am 30. Dezember und damit noch in diesem Jahr wird die Doku bei Amazons Streamingdienst zum Abruf zur Verfügung stehen, wie heute durch eine Mitteilung bekannt wurde.