«Mein Vater Howard Carpendale»: Wayne Carpendale ehrt seinen «Dad»

Wayne Carpendale war als Kind oft mit auf Tour

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren in der Doku aber auch einiges über Wayne Carpendale und seine eigene Familie. «Wenn ich Mats in dem Bus sehe, erinnere ich mich, wie ich das gesehen habe und das versetzt mich natürlich zurück in meine Kindheit», erzählt der Schauspieler zu Szenen, die ihn mit seinem eigenen Sohn Mats (geb. 2018) zeigen. «Es wird so oft gesagt, dass mein Dad so viel weg war in meiner Kindheit, aber irgendwie war ich echt viel dabei. Also gerade auf Tour. Ich fand diese Welt der Künstler total spannend und es war ein bisschen wie Familie in diesem Tourbus. Ich hab das geliebt, heute in Köln zu sein, morgen in Dortmund und am nächsten Tag in Hamburg», erinnert er sich.