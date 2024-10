«Meine Frau»: Joaquin Phoenix heizt Gerüchte über eine Hochzeit an

Schon 2022 löste er Spekulationen aus

Der Auslöser: Bei einem seiner seltenen Podcast–Auftritte, in dem es unter anderem um seine Dankesrede bei der Oscar–Verleihung im Jahr 2020 ging, bezeichnete Phoenix Mara als seine Frau. In der Folge von «Talk Easy with Sam Fragoso», die am 29. September erschien, verriet der Schauspieler, dass er die Inspiration für seine Worte letztendlich fand, als er «mit meiner Mutter und meiner Frau sprach». In seinem Gespräch mit Fragoso (30) ging er nicht näher darauf ein, ob er und Mara wirklich rechtskräftig verheiratet sind – doch seine Bezeichnung reichte schon, um in zahlreichen US–amerikanischen Medien wie «Page Six» Berichte über eine heimliche Hochzeit auszulösen.