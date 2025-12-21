«Meine Heldin»: George Clooney trauert um seine Schwester Adelia

George Clooney (64) muss einen schmerzlichen Abschied verkraften. Seine ältere Schwester Adelia «Ada» Zeidler ist am Freitag, dem 19. Dezember, im Alter von 65 Jahren gestorben. Die Todesursache war Krebs, wie das US–Magazin «People» berichtet.
In einem Statement an das Magazin findet der Hollywoodstar bewegende Worte für seine verstorbene Schwester: «Meine Schwester Ada war meine Heldin. Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor die Stirn geboten. Ich habe nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie furchtbar vermissen.»
Ein Leben abseits des Rampenlichts
Ada starb laut dem Bericht friedlich und im Kreise ihrer Liebsten im St. Elizabeth Healthcare in Edgewood, Kentucky. Sie kam, nach ihrer Urgrossmutter benannt, am 2. Mai 1960 in Los Angeles als Tochter des Journalisten und TV–Moderators Nick Clooney und der Autorin Nina Bruce Warren zur Welt.
«Als talentierte Künstlerin gab sie ihre Fähigkeiten mehrere Jahre lang als Kunstlehrerin an der Augusta Independent School weiter», zitiert «People» aus ihrem Nachruf. «Ihre Liebe zum Lesen verband sie mit anderen Lesern in einem lokalen Buchclub. Sie war ausserdem Mitglied der Augusta Art Guild und war Grand Marshal der jährlichen White Christmas Parade in Augusta.»
Anders als ihr berühmter Bruder lebte Ada Zeidler weitgehend zurückgezogen und mied öffentliche Auftritte. Eine Ausnahme machte sie im September 2014, als sie zur Hochzeit von George und Amal Clooney (47) nach Venedig reiste. Adas Ehemann Norman, mit dem sie seit 1987 verheiratet war, war bereits am 11. Oktober 2004 an einem Herzinfarkt gestorben. Nun hinterlässt sie neben ihren Eltern ihre beiden Kinder Nick und Allison mit deren Ehemann Kenny sowie ihren Bruder George mit Ehefrau Amal.