Meinung geändert: Lisa Kudrow schiesst gegen «Friends»-Charakter

Vom «Team Ross» zu «Team Rachel»

In einem Interview mit «Entertainment Tonight» lässt Kudrow kein gutes Haar an Ross Geller. Dabei hatte sie in der berühmten Beziehungsdebatte der Serie lange auf seiner Seite gestanden. Die Kernfrage: Hatten Ross und Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, eine Beziehungspause, als er in Staffel drei mit einer anderen Frau schlief? Heute lautet Kudrows Antwort klar: «Nein. Ich hab mich umentschieden. Ross war lächerlich. Was für ein Baby. Mit dem Kerl kann man keine Zukunft planen», betont die 62–Jährige.