Meistverkauftes Album aller Zeiten: Die Eagles schreiben Geschichte

Es ist ein Tag für die Geschichtsbücher des Rock ‹n› Roll: An diesem Donnerstag, den 22. Januar, hat das Album «Their Greatest Hits 1971–1975» der Eagles Musikgeschichte geschrieben. Mit der offiziellen Zertifizierung durch die RIAA ist es nun das meistverkaufte Album aller Zeiten in den USA.
Die Recording Industry Association of America (RIAA) verlieh dem Werk heute den Status «Quadruple Diamond». Damit überholt die Compilation der kalifornischen Rock–Legenden sogar Michael Jacksons (1958–2009) legendäres «Thriller»–Album. Weltweit führt die Platte von 1982 die Rangliste aber weiterhin an.
Doppelsieg für die Band
Das 1976 erschienene Greatest–Hits–Album der Eagles, das Klassiker wie «Take It Easy», «Desperado», «Tequila Sunrise» und «Lyin' Eyes» vereint, fängt den zeitlosen Sound der Original–Besetzung um Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner und Don Felder ein.
Der Erfolg der Eagles beschränkt sich nicht nur auf ihr Best–of–Album: Auch ihr Meisterwerk «Hotel California» wurde neu zertifiziert (28–fach Platin) und festigt seinen Platz als drittgrösstes Album der US–Geschichte (nach Verkäufen und Streams).
Emotionale Phase für die Eagles
Trotz des kommerziellen Triumphs durchlebt die Country–Rock–Band derzeit eine emotionale Phase. Erst vor wenigen Wochen gab der langjährige Gitarrist Steuart Smith seinen Rücktritt bekannt, nachdem bei ihm Parkinsonismus diagnostiziert wurde. «Es ist ein grossartiges Vierteljahrhundert gewesen», erklärte Smith in einem Statement. «Ich hatte gehofft, das Jahr mit der Band zu Ende bringen zu können, aber ich muss nun tun, was für alle Beteiligten das Beste ist.»
Die aktuelle Besetzung – bestehend aus Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit sowie Vince Gill und Glenn Freys Sohn Deacon – lässt sich jedoch nicht unterkriegen: Die Band beendet im März ihre Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas nach insgesamt 56 Shows. Im April werden die Eagles als Headliner beim New Orleans Jazz & Heritage Festival auftreten.