Mel B bezeichnet die anderen Spice Girls als «Schwachköpfe»

Vor rund 30 Jahren hat die grosse Karriere der Spice Girls begonnen. Die Mitglieder der britischen Girlgroup wurden in den 1990ern zu Superstars. Eine grosse Reunion wird es aber wohl nicht geben – und das ist auch der Grund dafür, warum Mel B (49) anscheinend nicht sonderlich gut auf Emma Bunton (48), Mel C (50), Geri Horner (52) und Victoria Beckham (50) zu sprechen ist. In einem kommenden 90er–Special der TV–Show «Never Mind the Buzzcocks» schiesse Mel B gegen ihre ehemaligen Kolleginnen, wie die britische «Sun» berichtet.