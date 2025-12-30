Mel Gibson und Rosalind Ross: Liebes-Aus nach neun Jahren

Schweres Jahr für Gibson

Das vergangene Jahr brachte für Gibson nicht nur das Beziehungsende. Im Januar 2025 verlor er sein Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles. Der Schauspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt beruflich ausserhalb der Stadt, seine Familie und die Haustiere konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. «Die gute Nachricht ist, dass es meiner Familie und den Menschen, die ich liebe, gut geht», sagte Gibson während eines TV–Auftritts bei «NewsNation». «Wir sind alle wohlauf und in Sicherheit – das ist alles, was wirklich zählt.»