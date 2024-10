«Melania: A Memoir» ist da: Die grössten Enthüllungen der Ex-First-Lady

Warum trug sie die «I Really Don't Care»–Jacke?

Einer der umstrittensten Momente in Melanias Zeit als First Lady war, als sie beim Besuch von Migrantenkindern eine Jacke mit der Aufschrift «I Really Don't Care, Do U?» (Dt. «Es ist mir wirklich egal, dir?») trug. In ihren Memoiren stellt Melania laut «Econo Times» klar, dass die Jacke nicht an die Kinder oder die Situation an der Grenze gerichtet war. Stattdessen behauptet sie, die Jacke sei an die Medien gerichtet gewesen, die sie ihrer Meinung nach monatelang zu Unrecht kritisiert hätten.