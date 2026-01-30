«Melania»-Premiere: Trumps halten Händchen auf dem roten Teppich

Präsident Trump bezeichnete das Projekt seiner Frau als «einen sehr wichtigen Film». Er zeige das Leben im Weissen Haus, so der 79–Jährige: «Das ist tatsächlich eine grosse Sache.» Später erklärte Melania Trump auf der Veranstaltung Medienberichten zufolge ausserdem über ihr Werk: «Manche haben dies als Dokumentarfilm bezeichnet. Das ist es nicht.» Es sei «eine kreative Erfahrung, die Perspektiven, Einblicke und Momente bietet, die nur wenige wahrnehmen».