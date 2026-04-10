Melania Trump: Darum sorgt ihr Epstein-Statement für so viel Wirbel

Rätselraten um Erklärung

Warum Melania Trump sich nun entschieden hat, diese Erklärung abzugeben, ist offenbar unklar. Auch normalerweise gut über die Trumps informierte Medien scheinen überrascht. Die Korrespondentin im Weissen Haus für Fox News, Jacqui Heinrich, sagte, sie und ihr Team seien ratlos. «Wir haben versucht zu verstehen, warum sie diese Äusserung gerade heute gemacht hat – ob es etwas gab, auf das sie reagiert, das vielleicht bereits in den Nachrichten war und sie verärgert hat, oder ob es eine Meldung gibt, die noch nicht veröffentlicht wurde, die aber bald erscheinen wird und der sie zuvorkommen wollte», erklärte Heinrich.