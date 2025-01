Melania Trump: Europäische Designer-Mode für den Neustart

Der Winter hat Washington fest im Griff, als die Trump–Familie am Samstagabend (18. Januar) in der US–Hauptstadt eintrifft. Die eisigen Temperaturen scheinen der modischen Inszenierung der künftigen First Lady Melania Trump (54) jedoch keinen Abbruch zu tun. Wie das Branchenmagazin «Women's Wear Daily» berichtet, präsentierte sie sich bei ihrer Ankunft am Dulles International Airport und beim anschliessenden Betrachten des Feuerwerks in einem äusserst eleganten Ensemble aus europäischen Luxusmarken.