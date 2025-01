Melania Trump: Ihr Doku-Film zeigt den Einzug ins Weisse Haus

Die künftige First Lady gab auch an, dass sie die meiste Zeit im Weissen Haus in Washington, D.C. verbringen wolle. «Wenn ich in New York sein muss, werde ich in New York sein», erklärte sie. Wenn sie in Palm Beach sein müsse, werde sie in Palm Beach sein. Ihre oberste Priorität sei es, «Mutter, First Lady und Ehefrau zu sein». Sie gehe davon aus, dass Sohn Barron Trump (18), der auf dem College ist, für Besuche ins Weisse Haus kommen werde und dabei auch seine Freunde mitbringen könne.