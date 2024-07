Melania Trump: Seltener Auftritt neben Ehemann Donald Trump

«Auf dieser Reise ist es mir eine Ehre, von meiner wunderbaren Frau Melania begleitet zu werden», sagte Trump laut CNN. Die Anwesenden und auch Melania Trump erhoben sich von ihren Sitzen und die 54–Jährige winkte strahlend ins Publikum. Donald Trump lobte ihren «wunderschönen Brief an Amerika», den sie nach dem Angriff auf die Wahlkampfveranstaltung verfasst hatte. Er schlug vor, ihn in das offizielle Programm der Republikaner aufzunehmen: «Das wäre eine Ehre.» Die ehemalige First Lady hatte eine Erklärung veröffentlicht, in der sie, wie auch andere Familienmitglieder des ehemaligen Präsidenten, auf die Schüsse bei der Trump–Kundgebung in Pennsylvania reagierte. Unter anderem beschrieb sie darin den Schützen als «ein Monster», das ihren Mann «als unmenschliche politische Maschine» wahrgenommen habe.