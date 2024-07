Melania Trump über Attentäter: Der Mann war ein «Monster»

Melania Trump (54) hat den Mann, der am Samstag (13. Juli) versucht hat, ihren Ehemann Donald Trump (78) zu töten, als «Monster» bezeichnet. Die ehemalige First Lady veröffentlichte eine Erklärung, in der sie, wie auch andere Familienmitglieder des ehemaligen Präsidenten, auf die Schüsse bei der Trump–Kundgebung in Pennsylvania reagierte. Dort wurden ein Zuschauer getötet und zwei verwundet, bevor Agenten des Secret Service den Angreifer erschossen.