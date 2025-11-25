Melania Trump und der Weihnachtsbaum fürs Weisse Haus

Am 24. November hat Melania Trump (55) den offiziellen Weihnachtsbaum für das Weisse Haus in Washington, D.C. empfangen. Entsprechend weihnachtlich gekleidet, zeigte sich die First Lady in hellem cremefarbenem Mantel, roten Handschuhen und gemusterten Stilettos, als sie die Tanne begutachtete, die per Pferdekutsche angeliefert wurde.
Kolorado–Tanne legt weiten Weg zurück
Der Baum hat einen weiten Weg hinter sich. Ausgewählt wurde er laut eines Berichts von CNN von Dale Haney, dem leitenden Gärtner des Weissen Hauses, in Zusammenarbeit mit der für die US–Christbaumindustrie zuständigen National Christmas Tree Association. Es handelt sich demnach um eine Kolorado–Tanne, die von einer Farm aus dem kleinen Sidney im Bundesstaat Michigan stammt. Knapp 1.050 Kilometer hat die Tanne zurückgelegt, um schliesslich geschmückt im Weissen Haus zur Weihnachtszeit funkeln zu können.
«Es ist ein wunderschöner Baum», soll Melania gesagt haben, als sie die Tanne erstmals am Montag begutachtet hat. Die Ehefrau des US–Präsidenten Donald Trump (79) ist laut einer Pressemitteilung des Weissen Hauses in die Vorbereitungen vor Weihnachten persönlich involviert. «Die Dekorationen in jedem Raum werden unter der Leitung von First Lady Melania Trump sorgfältig entworfen und kuratiert», heisst es.
Dabei hatte Melania bereits vor einigen Jahren ihre Frustration bezüglich der Weihnachtsdeko geäussert. Im Jahr 2020 wurden heimlich aufgezeichnete Gespräche aus dem Sommer 2018 – während Trumps erster Amtszeit – öffentlich. Die First Lady klagte darin etwa: «Ich reisse mir bei dem Weihnachtszeug den Hintern auf. [...] Wer interessiert sich schon für die Weihnachtssachen und Dekorationen? Aber ich muss es tun, richtig?»