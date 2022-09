Melanie C enthüllt sexuellen Übergriff vor erstem Spice-Girls-Konzert

Am 15. September erscheint in Grossbritannien die Autobiografie «Who I Am: My Story» der Sängerin Melanie Chisholm (48), auch bekannt als Mel C oder «Sporty Spice» aus der ikonischen Girlgroup Spice Girls. Chisholm war vor Kurzem im Podcast «How To Fail With Elizabeth Day» zu Gast, um ihr Buch zu bewerben. Bei dieser Gelegenheit enthüllte die Sängerin, dass sie vor dem ersten Livekonzert der Spice Girls im Jahr 1997 von einem Masseur in Istanbul sexuell angegriffen wurde.